Costose auto a noleggio per i vertici di Amia, scoppia la polemica: "Schiaffo ai cittadini"

Polemica roboante, è il caso di dirlo, quella sollevata dai consiglieri comunali Pd Elisa La Paglia e Federico Benini nei cofronti del "parco macchine" di Amia, le auto aziendali regolarmente utilizzate dai vertici dirigenziali della partecipata. Benini ha inviato una richiesta di accesso agli atti e l'azienda Amia ha fornito la lista dei contratti di noleggio che concerne i mezzi aziendali utilizzati dai dirigenti.

Nel complesso, Amia paga al mese (Iva esclusa) cinque contratti di noleggio auto per un totale di 3.969 euro che, all'anno, fanno nel complesso 47.628 euro. Le auto noleggiate sono tutte delle "signore" autovetture: una Audi A4 5^ Serie (costo del noleggio 728,80 euro al mese più Iva, prezzo di listino a partire da 50 mila euro); una Ford Mondeo 4^ Serie 2.0 TDI (610,06 euro al mese, prezzo di listino a partire da 40 mila euro); una Ford S-Max 2^ Serie (646,63 euro al mese, prezzo di listino a partire da 40 mila euro); una Lexus NX (689,34 euro al mese, prezzo di listino a partire da 50 mila euro). Infine, una Volvo V90 Cross (prezzo di listino a partire da 60 mila euro) che costa di noleggio ben 1.294,21 euro al mese.

La risposta di Amia alla richiesta avanzata dal consigliere Pd Benini

«Un parco macchine aziendali mica da ridere, - incalzano polemicamente i consiglieri La Paglia e Benini - con contratto "full service" comprensivo di costo dell’assicurazione, tutto rigorosamente euro 6 per non gravare sull’ambiente e per non incorrere negli odiosi blocchi della circolazione attuati dal Comune. Mettendo in conto qualche strameritato optional, si sfiora tranquillamente il valore di 300 mila euro, esattamente l’entità del buco della gestione 2017…».

«Crediamo sia ora di farla finita con questi sprechi, - hanno quindi aggiunto i due consiglieri Pd - che rappresentano uno schiaffo in faccia ai cittadini che rateizzano le bollette e anche a quelli che fanno i conti tre volte per riuscire a pagarle regolarmente. Se la Panda è troppo modesta per i vertici Amia si mettano d’accordo per utilizzare a turno una sola macchina prestigiosa, non cinque. Attendiamo provvedimenti immediati dal presidente Michele Croce che da quando si è seduto sulla poltrona Agsm, capogruppo di Amia, ha raffreddato i suoi bollenti spiriti in fatto di tagli agli sprechi. Che cosa avrebbe detto di questa situazione il Croce di un anno e mezzo fa? E che cosa ha intenzione di fare ora?».