Torna il maltempo in Veneto: la Protezione Civile dichiara lo stato di attenzione

Temporali anche di forte intensità potrebbero interessare il Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle ultime previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha deciso di emettere un bollettino nel quale ha dichiarato lo "Stato di attenzione", valido fino alla mezzanotte di lunedì 28 maggio, per criticità idrogeologica (geologica, e idraulica sulla rete secondaria).

Lo Stato di Attenzione riguarda tutto il territorio, ad esclusione dei Bacini Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna e Livenza-Lemene-Tagliamento. In particolare nella aree montane e pedemontane non è esclusa la possibilità di innesco di movimenti franosi superficiali e di colate rapide.