Asili nido comunale: tutte le informazioni

I Nidi d’infanzia comunali accolgono i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni e concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

Il progetto educativo si fonda su un pensiero pedagogico condiviso, costantemente aggiornato.

Le esperienze ludiche ed esplorative proposte, nella loro varietà di linguaggi, stimolano e nutrono le differenti modalità di approccio dei bambini.

Asili nido a Verona



Le attività educative sono iniziate lunedì 2 settembre 2019 come da Calendario educativo con i seguenti orari:

Per i nuovi iscritti è previsto un inserimento graduale che viene concordato con le educatrici.

Per chiarimenti sulle modalità di inserimento e organizzazione del Servizio, si tiene un incontro informativo all'inizio dell'anno edutcativo.

Asili apertura 2020

Come è noto, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 i servizi educativi per l'infanzia sono stati sospesi fino al 14 giugno 2020 ma molto probabilmente la sospensione sarà prorogata con ulteriore DPCM fino al termine dell'anno educativo/scolastico e cioè fino al 30 giugno 2020. Al momento è possibile attivare, nel rispetto delle linee guida statali e regionali, solo le attività ludico/ricreative estive. Al riguardo, il Comune di Verona ha già organizzato per i ragazzi da 6 a 12 anni i Centri Estivi Ricreativi che partiranno il 22 giugno 2020, e per i bambini 0-6 anni dal 1° luglio 2020.