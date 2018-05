Il 2 giugno dalle ore 20:45 andrà in scena sul palco del Teatro Camploy il saggio di fine anno “Wiz Music Awards” delle scuole di musica CSM College e CIM Centro Italiano Musica che, insieme, contano più di 80 anni di storia creativa e culturale a Verona.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.

Liberamente ispirato alla famosa saga di Harry Potter, lo spettacolo che quest’anno è a tema “magia” vedrà l’esibizione degli studenti delle due scuole che, suddivisi in quattro casate (maghi, druidi, stregoni e sciamani), faranno il possibile per aggiudicarsi la Coppa delle Case. Il repertorio, pensato appositamente per dare la possibilità agli allievi di potersi esibire su un palco indipendentemente dal loro livello di esperienza, spazia da brani pop-rock molto recenti “Happy” di Pharrell Williams, “Talk” dei Coldplay a brani più classici come “Time After Time” di Cyndi Lauper o “City of Blinding Lights” degli U2.

Lo spettacolo è stato interamente organizzato dagli studenti del primo anno del corso universitario BTEC Higher National Diploma in Music del CSM College supportati dal direttivo delle due associazioni e dagli insegnanti. L’organizzazione di un evento rientra, infatti, nel percorso formativo che gli studenti affrontano per diventare dei professionisti dell’industria creativa/musicale. La gestione tecnica dell’evento sarà affidata, invece, alle classi del primo e secondo anno del BTEC Extended Diploma in Music Technology che lavoreranno in qualità di tecnici audio e backliner, materie previste dal loro percorso formativo.

CSM College è attivo da quasi 30 anni nel campo della formazione musicale, realizzazione di progetti creativi, innovazione sociale/digitale e organizzazione eventi. Dal 2001 è centro accreditato Pearson per i corsi di diploma professionali e universitari BTEC in musica, tecnologia e turismo, mentre dal 2008 è Centro di Formazione Autorizzato educational di Apple. CIM Centro Italiano Musica opera da più di 50 anni nell’ambito della formazione musicale, recitazione, dizione, organizzazione di eventi e innovazione didattica.

Gallery