Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 3 al 6 gennaio 2020

Tanti gli eventi da scoprire anche in questo primo weekend del 2020: in città da segnalare a San Zeno il tradizionale mercatino dell'antiquariato, modernariato e vintage "Verona Antiquaria" che si svolgerà domenica 5 gennaio, portando in piazza anche tanta buona musica dal vivo. Nella giornata di lunedì, inoltre, in piazza Bra si terrà verso sera il tradizionale falò propriziatorio "Brusa la vecia", mentre sin dal mattino è in programma la manifestazione "Befana del vigile", giunta quest'anno alla sua 17esima edizione. Proseguono inoltre nel fine settimana anche le iniziative del "Natale a Quinzano", dove è possibile ammirare anche lo splendido presepio automatico.

In provincia ultimo weekend per molti mercatini natalizi che si concluderanno il 6 gennaio, a cominciare dai Comuni del lago di Garda Bardolino, Lazise, Garda, Malcesine e Peschiera del Garda. Ultimi giorni a disposizione anche per visitare il bellissimo "Villaggio di Natale" al Flover di Bussolengo, o per godere delle fantastiche attrazioni promosse nel parco divertimenti più famoso d'Italia a Castelnuovo del Garda per il "Gardaland Magic Winter".

Tra le novità del weekend è invece da segnalare a Sommacampagna l'arrivo del gustoso "Mercato della Terra di Slow Food" nella mattinata di domenica. Sempre a Sommacampagna, il giorno dopo da non perdere anche il tradizionale "Brujel dell'epifania", così come a Castelnuovo del Garda la grande "Festa dell'epifania" che si terrà tra domenica e lunedì con mercatini e l'immancabile falò propiziatorio. Per gli amanti dello sport, da segnalare la divertente manifestazione podistica da Cassone a Malcesine, nella giornata del 5 gennaio, "Rincorri la Befana". Altro falò della Befana da non perdere quello che si terrà lunedì a Valeggio sul Mincio tra musica, vin brulé e cibi della tradizione.

Al Teatro Nuovo di Verona è in programma fino a venerdì sera lo spettacolo "Grease". Al Teatro Camploy sabato e domenica è invece in cartellone lo spettacolo della compagnia Il Teatro di Ipazia "Il Nastro e la Mela. Elegia per Alan M. Turing". Da segnalare infine al Teatro Stimate domenica 5 gennaio lo show "Non sono un mago" del bravissimo illusionista e prestigiatore Giovix.

Torna nella giornata di domenica 5 gennaio la bella iniziativa "Turista nella mia città" che consente ai visitatori di riscoprire i tesori artistici custoditi all'interno dei musei civici di Verona, grazie ad una serie di visite guidate che si svolgeranno tra le 10 e le 17. Venerdì, inoltre, sarà possibile partecipare anche alle visite guidate all'interno di Palazzo Barbieri, sede del municipio di Verona.

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona inaugura il 4 gennaio, con l’intervento dello storico dell’arte Philippe Daverio, la quarta edizione della "Biennale di pittura e scultura". L’esposizione che quest’anno esplora le relazioni tra l’arte e il viaggio ospiterà le opere di 22 artisti nella sala polifunzionale. Proseguno inoltre sempre in Gran Guardia anche l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky", così come la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi.

Da non perdere poi alla Galleria d'Arte Moderna di Verona la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è invece visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. L'Accademia Filarmonica e la Biblioteca Civica presentano infine la mostra bibliografico-documentaria "1770-2020: 250 anni di Mozart a Verona nelle collezioni della Biblioteca Civica", visitabile in città presso la Biblioteca Civica. In provincia da segnalare invece le visite guidate gratuite che si terranno al Museo Nicolis di Villafranca durante il lunedì dell'epifania.

Per celebrare i 250 anni dalla prima esibizione veronese di Mozart, il 5 gennaio si terrà all’Accademia Filarmonica nella Sala Maffeiana il concerto che vedrà il soprano Britta Schwarz accompagnata da George Kallwit al violino, Francesco Galligioni al violoncello e Christine Schornsheim al fortepiano. L'evento sarà inoltre trasmesso alle ore 18.30 in diretta streaming su un apposito maxischermo allestito in Piazza Bra.

Grande musica in programma nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì 3 gennaio per il primo concerto del nuovo anno arriva alle Cantine il mondo fantastico di Disney presentato da Silvia e gli Stregatti. Domenica 5 gennaio, invece, nel consueto aperitivo domenicale il trio Casale-Gibellini-De Franceschi presenterà l'uscita del primo CD "The Odd Trio". Da segnalare inoltre al Colorificio Kroen l'evento "Fuochi nella notte ³ | Officina Fotonica goes to Kroen", in programma domenica 5 gennaio.

Doppio appuntamento da non perdere anche in provincia al Club il Giardino di Lugagnano di Sona, dove venerdì sera si esibirà la Aldo Tagliapietra Band, mentre domenica sarà la volta della Original Perdido Jazz Band.

Tra le ultime uscite in sala si segnala la nuova commedia di Checco Zalone Tolo, Tolo, mentre per il cinema d'animazione è in programmazione Playmobile - The Movie.