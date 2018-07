WeekEnd Centro storico / Piazza Bra

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 luglio 2018

Dal festival Latino lovers in Verona, passando per Balera Veronetta, e poi i concerti di Cosmo e Sfera Ebbasta, ma anche i Negrita e Bugo, mostre d'arte, spettacoli di teatro e cinema all'aperto, per un nuovo fine settimana da vivere intensamente nel Veronese