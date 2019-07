Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 luglio 2019

I vini veronesi e tanta musica live saranno protagonisti sul lago di Garda fino a venerdì 19 luglio, con l'evento "Rewine 2019" alla Dogana Veneta di Lazise. Ad Albaredo d'Adige è invece da segnalare la grande "Festa della birra" che si terrà alla Cascina del Conte il 19 luglio, mentre a Castelnuovo del Garda è assolutamente da non perdere la tradizionale "Festa della Contea" in programma dal 18 al 21 luglio.

Sabato e domenica si svolgerà inoltre a San Giovanni Luapatoto la "Festa d'estate" con tanto di mercato artigianale e vintage, mentre sabato sera a Caldiero è in arrivo la "Notte bianca" attività per grandi e piccin, dj-set, bar aperti e bagno notturno alle terme.

Da non perdere anche il 21 luglio a Fosse di Sant'Anna d'Alfaedo la "Festa dell'ospite", mentre a Cazzano di Tramigna da venerdì a domenica è in arrivo una nuova edizione della "Festa della birra". Da ricordare inoltre la "Sagra della Madonna del Carmine" che si festeggerà dal 19 al 22 luglio a San Mauro di Saline. Infine da seganalare il più grande festival della bassa veronese, il "Cerea Village" che prende avvio il 18 luglio e durerà fino a domenica.

Ale e Franz saranno protagonisti fino al 20 luglio al Teatro Romano nell'ambito del Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese con la prima nazionale di "Romeo & Giulietta – Nati sotto contraria stella".

Il 18 luglio al Teatro Laboratorio di Verona, in occasione della ricorrenza della nascita di Franca Rame, è di scena "Tutta casa, letto, chiesa" di Franca Rame e Dario Fo.

Per la rassegna Teatro nei cortili è in programma all'ex Arsenale lo spettacolo "Màscare, putte, pitòchi e barcarioi" della compagnia La Barcaccia, mentre al Chiostro di Santa Maria in Organo salirà sul palco, dal 20 al 28 luglio, il G.A.D. Renato Simoni con "Sarto per signora" di G. Feydeau. Al Chiostro Sant'Eufemia spazio infine alla commedia di Matteo Spiazzi "Mi piazzo in banca e non se ne parla più".

All'interno del Teatro Satiro Off è visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona. Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016".

Alla Gran Guardia di Verona è invece allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre anche l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è poi allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

All'Arena di Verona torna in scena "La Traviata" di Giuseppe Verdi venerdì 19 luglio, mentre sabato sera toccherà a "Il Trovatore" e, infine, domenica sera nuova rappresentazione per l'"Aida".

In città da segnalare sabato sera al Forte Sofia l'evento organizzato da Interzona "Iz not dead" che vedrà salire sul palco i Lay LLamas per un concerto imperdibile. Domenica sera toccherà poi alla band toscana dei Negrita infiammare il Teatro Romano per un live celebrativo dei loro 25 anni di carriera a suon di rock.

In provincia si segnala a Velo Veronese il concerto di Elena Ledda, mentre al Club Enologico Culturale di Lugagnano di Sona si esibirà la cover band Encore - Dire Straits tribute.

Prosegue presso il Forte Santa Caterina a Verona la programmazione di film all'aperto con "Operaforte": venerdì sera verrà proiettato Il sesto senso, mentre sabato sarà la volta del film d'animazione Peter Pan, mentre domenica è in calendario Troppa grazia di Gianni Zanasi.

Tra le novità in sala si segnala il film di AlfonsoGomez-Rejon Edison - L'uomo che Illuminò il Mondo, ma anche il thriller di Steven Knight Serenity - L'isola dell'inganno con Matthew McConaughey e Anne Hathaway tra i protagonisti.