Il Teatro Ristori presenta la pubblico il programma della Stagione 2018-2019

Giovedì 27 settembre alle 20.00, il Teatro Ristori apre le porte alla città, offrendo un esclusivo evento per raccontare ciò che verrà proposto durante la prossima stagione artistica. Al termine dell’evento tutti i presenti sono invitati a un momento conviviale nel quale si potrà gustare qualche specialità pensata da Luca Gambaretto e il suo staff, che, altra novità, da quest’anno curerà il bar del Teatro. L’ingresso sarà gratuito, con il ritiro degli inviti (fino ad esaurimento), a partire da giovedì 20 settembre presso la biglietteria del Teatro Ristori nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì 17.00 – 20.00; mercoledì 10.00 – 12.30; venerdì 10.00 – 12.30 e 17.00 – 20.00

Giovedì 27 settembre alle 20.00 il pubblico veronese potrà assistere a uno spettacolo dal vivo, in cui tutte le proposte presenti nel prossimo cartellone saranno rappresentate: la MUSICA BAROCCA, la CONCERTISTICA, il JAZZ, la DANZA, la PROSA e i progetti EDUCATIONAL.

Si alterneranno vari artisti, che hanno aderito con grande entusiasmo e generosità a questa iniziativa culturale del TEATRO RISTORI.

Uno spettacolo dal vivo, quindi, fatto di musica, danza, arti figurative, ma anche immagini, proiezioni, in un perfetto equilibrio e dialogo tra le varie forme artistiche, nel segno della trasversalità, dell’innovazione, della formazione e della ricerca, che sono le linee guida del progetto artistico del Teatro Ristori.

“Anche quest’anno ho voluto organizzare uno spettacolo dal vivo, (oltre alla tradizionale conferenza stampa per gli addetti ai lavori di fine giugno), a cui è invitata tutta la città”, dice il maestro Alberto Martini, Direttore Artistico del Ristori. “Il mio primo obiettivo è naturalmente quello di fare proposte di alta qualità, che caratterizzino e connotino sempre più il nostro Teatro, ma allo stesso tempo ritengo molto importante il suo ruolo sociale, impegnandomi per farlo diventare un luogo di condivisione, di cultura, d’incontro, di confronto e di crescita. Chi lo frequenta deve stare bene da tutti i punti di vista, si deve sentire coinvolto e partecipe. Anche per questo, con il fantastico staff del Teatro, abbiamo pensato di invitare i presenti a un dopo spettacolo nel foyer del Teatro, per un brindisi e un assaggio di specialità che stiamo pensando in esclusiva per il Ristori. Non vorrei svelare il programma, perché deve essere una sorpresa, ma posso senz’altro dire che sarà volto a coinvolgere e emozionare il pubblico.”

Il cartellone della Stagione 2018 – 2019 con la sua varietà e l’altissima qualità, sarà un’opportunità culturale non solo per i cittadini di Verona, ma sicuramente anche molto interessante e attraente per chi viene da fuori città. Il progetto artistico intende offrire una proposta completamente diversa e complementare a quanto accade a Verona e nelle città limitrofe, con artisti e complessi che frequentano le più prestigiose istituzioni internazionali. L’attenzione verso i più giovani, con le proposte EDUCATIONAL dedicate espressamente a loro, la ricerca di nuovi linguaggi e una politica dei prezzi che agevoli la loro frequentazione, completano il progetto culturale del Teatro Ristori.

Un doveroso ringraziamento va al Presidente, al Direttore Generale e al Consiglio di Fondazione Cariverona, che hanno il grande merito di aver dato vita al progetto culturale del TEATRO RISTORI, di ampio respiro e con una forte ricaduta sul territorio.

Per informazioni sull’attività del Teatro Ristori: www.teatroristori.org