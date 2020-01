L'Orchestra Giovanile Nazionale Tedesca in concerto al Teatro Ristori di Verona

Il primo appuntamento del 2020 della rassegna Concertistica del Teatro Ristori, in programma sabato 18 gennaio alle 20.30, vedrà protagonista l’acclamata Orchestra Giovanile Nazionale Tedesca, Das Bundesjugendorchester, con una formazione di oltre 90 musicisti, guidata da uno dei direttori d’orchestra più rinomati, vincitore del Kritikerpreis 2009 dalla German Critics Association, Lothar Zagrosek, con uno speciale appuntamento per celebrare il 250° anniversario della nascita di uno dei maggiori compositori mai esistiti, primo compositore moderno, Ludwig Van Beethoven.

Il programma della serata sarà completamente dedicato alla celebrazione del compositore tedesco: l’orchestra presenterà un esclusivo omaggio a Beethoven in occasione del 250° anniversario della nascita, con l’Ouverture del Fidelio e la monumentale Quinta Sinfonia. Ma non mancherà anche un excursus nella contemporaneità con Tenebrae per grande orchestra del compositore svizzero Klaus Huber, vincitore del premio Beethoven nel 1970, e il brano di Sergej Maingardt commissionato dal Deutscher Musikrat proprio per le celebrazioni beethoveniane, in prima esecuzione italiana, dopo la prima assoluta a Bonn dell’11 gennaio scorso. Il compositore ha utilizzato anche l’elettronica per diffondere in tutto il Teatro un colore particolare. Un programma quindi di grande impatto e forza, in cui convono tradizione, innovazione e ricerca.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Stagione Concertistica del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/concertistica/