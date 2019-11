Lo spettacolo "Le Pillole di Ercole" in scena al Teatro Camploy di Verona

Sabato 16 novembre 2019 ore 21 e domenica 17 novembre ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Le Pillole di Ercole" presso il Teatro Camploy di Verona.

Compagnia: La Maschera

Traduzione e Regia: William Jean Bertozzo

Testo di: Charles Maurice Hennequin e Paul Bilhaud.

Divertentissima commedia, basata sul classico modello del vaudeville della Belle Epoque. Tutta la vicenda ruota attorno alle peripezie di due amici medici, uno dei quali è l'inventore delle famigerate “pillole di Ercole” - un portentoso farmaco afrodisiaco - che non esiterà ad utilizzare direttamente sull'amico per vincere una scommessa.

Sotto l'influenza della sostanza il protagonista vive un'avventura amorosa con una paziente americana e il marito della donna, gelosissimo, chiede come riparazione di potersi vendicare sulla moglie del medico stesso, il quale sarà costretto dagli eventi ad accettare, non prima però di aver ingaggiato un'altra donna disposta a recitare il ruolo della moglie per soddisfare lo straniero.

Ma i problemi di questa paradossale "vendetta amorosa" non verranno risolti, anzi, aumenteranno! E tutta una serie di ulteriori personaggi faranno carambola in scena a complicare le vicende e gli equivoci continueranno a ingigantirsi a dismisura in una spassosissima spirale comica senza fine.

