Il progetto "Parole senza età" al Teatro Camploy

Realizzato in collaborazione con il Museo Africano-Fondazione Nigrizia Onlus, "Parole senza età" prende spunto dallo studio e dall'interpretazione dei proverbi africani, intesi come fonte di trasmissione della saggezza orale nelle culture dove non esiste la scrittura.

“I proverbi sono parole senza età che attraversano la storia in un tempo ciclico, dove la fine di un vissuto si trasforma sempre in un nuovo inizio, e il termine di un'esperienza può offrire ispirazione per azioni future. In questo contesto, il fondersi tra musica, parola e coreografia da vita ad un flusso continuo tra reale ed immaginario accumunando valori tra civiltà diverse”

Il progetto, che debutterà il 14 febbraio 2018 nell'ambito della rassegna L'Altro Teatro organizzata dal Comune di Verona presso il Teatro Camploy, da gennanio 2018 prevede anche un percorso laboratoriale presso il Museo Africano, dedicato alle Scuole Primarie e Secondarie di I° e II°.