"Notre Dame de Paris" al Teatro Camploy con tutta l’energia del Balletto di Siena

Una catena ininterrotta di assoli, passi a due e scene corali, per narrare la forza, ma anche la crudeltà e l’amore di un mondo perennemente in lotta fra il bene e il male. Torna a Verona la storia senza tempo di "Notre Dame de Paris". L’appuntamento con la danza del Balletto di Siena è per giovedì 21 marzo, alle ore 20.45, al teatro Camploy.

Sul palcoscenico le atmosfere malinconiche e a tratti cupe della Parigi quattrocentesca. Ma anche alcuni dei personaggi più amati dal pubblico: la giovane e seducente gitana Esmeralda, il potente e manipolatore arcidiacono Frollo, l’ambiguo capitano delle guardie di Parigi Phoebus e colui che tutti conoscono come il gobbo di Notre Dame, il commovente Quasimodo.

Sulle musiche di Riccardo J. Moretti, ancora una volta prezioso collaboratore di una produzione firmata Marco Batti, i danzatori condurranno il pubblico attraverso le trame del grande romanzo di Victor Hugo.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita al Box Office di via Pallone o a teatro la sera stessa dello spettacolo. Riduzioni a soli 10 euro per i giovani con meno di 30 anni.

Programma e informazioni sono disponibili sul sito www.laltroteatro.comune.verona.it.

(fonte foto Comune di Verona)