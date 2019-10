Orchestra Camerata Salzburg e Duo pianistico Tal & Groethuysen in concerto al Ristori

Il Teatro Ristori, dopo i successi della scorsa stagione, che ha visto presenti alle proprie rassegne oltre 30mila spettatori, propone il nuovo cartellone 2019 – 2020, ricco di numerosi eventi di riconosciuta qualità, eterogenei e trasversali tra le diverse discipline artistiche, rivolto a un pubblico curioso, appassionato e desideroso di vivere esperienze coinvolgenti.

Il concerto inaugurale della nuova stagione del Teatro Ristori, in calendario per venerdì 18 ottobre alle ore 20.30, sarà un evento di rilevanza internazionale, con la pluripremiata orchestra Camerata Salzburg, che presenterà un programma dedicato a W. A. Mozart, L. v. Beethoven e C. Czerny, con la partecipazione del Duo pianistico formato da Yaara Tal & Andreas Groethuysen, uno dei più accreditati e noti Duo pianistici a livello internazionale.

Il programma si apre con la possente Ouverture beethoveniana “CORIOLANO”, che ha sempre incontrato il favore del pubblico, dall’intensa e stringata carica drammatica, che s’impone fin dal primo accordo. Il programma prosegue con un’opera di grande freschezza, ma anche profondamente matura, di W. A. Mozart: il Concerto per due pianoforti e orchestra K 365. Scritto nel 1779 dopo un lungo viaggio tra Mannheim, Parigi e Monaco, è di grande interesse per il rapporto che stabilisce fra i due solisti e fra questi e l'orchestra, in cui il dialogo fra i due pianoforti è vivacissimo e ricco di fantasia, portando su un piano assai elevato lo stile piacevolmente mondano proprio delle composizioni del periodo salisburghese.

Il Concerto per pianoforte a quattro mani Op. 153 di Carl Czerny, discepolo devotissimo di Beethoven, nonché severo maestro di Liszt e scopritore di Domenico Scarlatti, rappresenta un’autentica perla all’interno del programma. Opera di raro ascolto, viene eseguita per la prima volta a Verona, è uno dei primi esempi in cui il virtuosismo brillante già sperimentato da Czerny in ambito privato nelle Sonate per pianoforte a quattro mani si presenta con l’impiego dell’orchestra in un contesto pubblico. Chiude la serata la scintillante e euforica Sinfonia n. 35 “HAFFNER” in Re Maggiore di W. A. Mozart, che deve probabilmente il suo brio spensierato e il suo smagliante colore orchestrale con trombe e timpani proprio al fatto di essere stata concepita inizialmente come Serenata, genere leggero e di intrattenimento, brillante e disimpegnato per antonomasia. Quanto scrive l’autore, che si fece spedire dal padre in tutta fretta la partitura della Serenata per poterla «rimodernare» trasformandola in una Sinfonia, è estremamente esauriente: «La mia nuova sinfonia Haffner mi ha positivamente sorpreso, dato che non me ne ricordavo nemmeno una nota».

Rappresentante dello stile salisburghese di Mozart, sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1952 ad opera di Bernhard Paumgartner, la Camerata è ospite regolare del Festival e della Settimana Musicale Mozart di Salisburgo, mentre nella sede del prestigioso Mozarteum, tiene la propria stagione concertistica. Si esibisce regolarmente nei maggiori centri musicali europei, tra cui Vienna, Zurigo, Francoforte, Ferrara, Lucerna, Monaco, Colonia, Parigi, ed è ospite dei principali festival internazionali.

Lo stile musicale distintivo della Camerata Salzburg si è formato nell’arco di sei decadi, attraverso le continue collaborazioni dell’ensemble con rinomati musicisti del calibro di Géza Anda, Sándor Végh, Sir Roger Norrington e Sir András Schiff. L’interesse primario dell’orchestra, inizialmente incentrato su Mozart, si è allargato fino a includere opere dell’epoca romantica e moderna. Il fondatore Bernhard Paumgartner ha sin dal principio posto una particolare enfasi nella conservazione dello spirito delle forme musicali classiche e classicistiche.

Protagonisti d’eccezione il Duo Tal & Groethuysen, composto dalla pianista israeliana Yaara Tal ed il suo partner tedesco Andreas Groethuysen, uno dei duo pianistici più importanti della scena musicale attuale. A fianco delle sue esecuzioni incomparabilmente omogenee e spontanee, il Duo mostra una grande creatività nella scelta dei brani, che comprende tesori musicali raramente eseguiti ed ingiustamente trascurati, a fianco del repertorio più classico.

Il Duo ha vinto l’ambìto “Preis der Deutschen Schallplattenkritik” in dieci diverse occasioni e il Premio “Echo Klassik” per cinque delle sue registrazioni, tra cui l’integrale delle musiche per pianoforte a quattro mani di Schubert e l’integrale dei duo per pianoforte di Mozart. A livello internazionale, il Duo ha ricevuto un “Cannes Classical Award”, un “Editor ́s Choice” di Gramophone ed un “Supersonic Award“.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla Stagione Concertistica del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/concertistica/.