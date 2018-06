Presso la Feltrinelli di Verona la presentazione del libro "Viaggiare Liberamente"

Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà la presentazione del libro "Viaggiare Liberamente". In occasione della proposta tematica dedicata al turismo responsabile, la Feltrinelli, in collaborazione con Trekking Italia, organizza un appuntamento alla scoperta di meravigliosi paesaggi.

Conduce l'incontro Carlo Rubini della sezione Triveneto di Trekking Italia. Organizzare un viaggio nel rispetto di ciò che ci circonda è uno degli obiettivi dell’organizzazione, i cui membri durante gli incontri spiegheranno come prepararsi al meglio attraverso i racconti dei loro numerosi progetti.