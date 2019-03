"Elogio del fallimento", incontro con Francesca Corrado in Feltrinelli a Verona

Giovedì 7 marzo 2019, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, per la rassegna “Ottomarzo. Femminile, plurale” si terrà l'incontro con Francesca Corrado, fondatrice della prima "Scuola di Fallimento" in Europa e autrice del volume "Elogio del fallimento" (Sperling & Kupfer). Intervengono la counselor Erika Masaia e la dott.ssa Vera Cabras direttrice di Aspic Counseling e Cultura di Verona.

Un volume che raccoglie i segreti per imparare ad accettare i nostri errori e ad usarli a nostro favore. Perchè tutti cadiamo ma solo chi sa rialzarsi può continuare la sua corsa verso il successo .

Sbagliando, s'impara. Quante volte ce l'hanno ripetuto da bambini? È così che abbiamo mosso i primi passi, che abbiamo iniziato a parlare e ad andare in bicicletta. Eppure da adulti tendiamo a considerare l'errore come un vicolo cieco e a vivere il fallimento con ansia e frustrazione. E se il vero errore fosse pensare alla nostra vita come a un percorso piatto, senza ostacoli? Se riuscissimo ad accettare che gli errori non sono deviazioni, ma parti integranti del nostro percorso? Se cambiassimo punto di vista e vedessimo che quello che ci ha fatto tanto male ieri, oggi ci ha portato su una buona strada?