Vent'anni di illustrazioni di Fabio Visintin alla Feltrinelli di Verona

Alla Feltrinelli di Verona, in via Quattro Spade 2, fino a domenica 6 gennaio è visibile la mostra «Fabio Visintin per le Farfalle Marsilio - Vent'anni di illustrazioni».

Da vent'anni Fabio Visintin, illustratore veneziano, veste i gialli Marsilio realizzando le immagini di copertina della collana Farfalle.

Il suo segno chiaro e i suoi colori sognanti al servizio del lato più oscuro del crimine hanno conquistato anche gli autori della casa editrice, da Camilla Läckberg a Qiu Xiaolong, da Liza Marklund a Gianni Farinetti, tra gli altri, che hanno sottolineato la capacità di Visintin di cogliere lo spirito delle loro storie, restituendone al lettore il messaggio e le atmosfere.