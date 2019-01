Dani Faiv in Feltrinelli incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album "Fruit Joint + Gusto"

Mercoledì 23 gennaio 2019, alle ore 15.30, presso la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, Dani Faiv incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album "Fruit Joint + Gusto". Acquista il disco alla Feltrinelli di Verona e ritira il pass* che ti darà accesso al firmacopie (*1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento).

"Fruit Joint + Gusto" è il nuovo disco di Dani Faiv prodotto da Machete con la direzione artistica di Slait. Il rapper classe 1993, originario di La Spezia, torna al suo pubblico con il nuovo album dopo l’uscita digitale di Fruit Joint dello scorso luglio. L’album contiene 18 tracce: le 8 di Fruit Joint e 10 inediti, tra cui l’ultimo singolo “Gabbiano/Moonrock” featuring Lazza .