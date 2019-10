Beppe Severgnini sul palco del Teatro Nuovo per i 70 anni della Vertours

"Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina". Parafrasandro Sant'Agostino: viaggiando s'impara a conoscere il mondo, e anche se stessi. Lo ha ricordato ieri sera Beppe Severgnini sul palco del Teatro Nuovo nel suo "Diario sentimentale di un giornalista", ospitato a Verona in esclusiva per Vertours.

Dalla radio alla televisione, dai Talking Heads ai Bee Gees, il giornalista ed editorialista del Corriere della Sera ha condotto gli ospiti in un itinerario dentro al cambiamento personale, professionale e musicale, affiancato dall'artista radiofonica Serena Del Fiore. Un "viaggio" ironico e appassionato, tratto dal libro "Italiani si rimane", che la storica agenzia viaggi della città ha voluto dedicare ai propri clienti e al proprio team per celebrare insieme i suoi 70 anni.

Un traguardo importante raggiunto grazie all’esperienza e all’affidabilità che hanno reso Vertours, negli anni, punto di riferimento specializzato per clienti italiani ed esteri nel settore dei viaggi vacanza, incoming, business travel ed eventi.

Venerdì 25 ottobre, alle 18.30, si terrà in via Pellicciai a Verona, l'inaugurazione aperta al pubblico del concept store Vertours, interamente rinnovato a seguito di un importante progetto di restyling.