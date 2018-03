Lush presenta la nuova collezione di Pasqua 

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta la nuova collezione dedicata alla Pasqua, per avvolgere con una profumata ventata di allegria la prima domenica di aprile. Tante proposte in edizione limitata capaci di combinare un lato giocoso e divertente a ingredienti ricercati e preziosi, cui il brand inglese dedica una speciale vetrina in tutti i suoi store italiani ed europei: gli oli essenziali. Elisir preziosi provenienti da ogni parte del nostro pianeta, capaci di ristorare corpo e mente trasportando in un mondo molto più antico, più primitivo e più potente di quello che si possa immaginare.

Gli oli essenziali sono ricavati da fiori, alberi, erbe, spezie, arbusti, germogli e sono uno degli ingredienti chiave dei prodotti Lush, un segno distintivo che dona ad ogni prodotto un profumo inconfondibile e allieta il corpo e lo spirito grazie a incredibili benefici. Così ci si immerge in un bagno rigenerante che rinfresca la pelle e illumina l’umore con la bomba da bagno Free Rangers, un simpatico pulcino a base di olio essenziale di bergamotto.

Questo prezioso ingrediente, che Lush acquista in Calabria, conquista con il suo profumo fresco e fruttato ed è un toccasana per il buonumore. L’olio essenziale di pompelmo di Which came first? rinfresca la pelle e rallegra l’animo in un’immersione agrumata e irresistibile, mentre lo shampoo solido Wash Behind Your Ears con olio essenziale di limone regala luminosità ai capelli e una simpatica dose di felicità saltellante come un coniglietto.

Completa la collezione lo spumante da bagno Poisson d’Avril, un simpatico pesciolino a base di olio essenziale di foglie di cannella per spazzare via tutto il grigiore dell’inverno e dare il benvenuto alla primavera.