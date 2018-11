Inaugurata la mostra fotografica "Paleoindustria 1924, ultima mano dell’uomo"

È stata inaugurata sabato 24 novembre la mostra fotografica di Maurizio Marcato dedicata agli ex Magazzini Generali di Verona. Un percorso visivo coinvolgente ed affascinante (24 le opere esposte) che testimonia il degrado di un luogo storico del territorio scaligero, ricco di memoria e misterioso ai più. «Questo è un servizio che ho realizzato una decina di anni fa, contemporaneamente ad un altro progetto, il reportage dell’ex fiera di Milano» ha affermato Maurizio Marcato nel discorso di apertura.

«Tutto quello che è stato creato all’inizio del secolo ha su di me un fascino incredibile, mi piacerebbe molto documentare tutta l’archeologia industriale. Nelle fotografie che trovate qui esposte è evidenziato un aspetto molto crudo, nelle stampe ho poi sviluppato un lato un po’ più drammatico in cui si percepiscono le anime delle persone che lavoravano ai Magazzini Generali 10-15 ore al giorno, cose che adesso abbiamo ormai dimenticato. Oggi la fotografia ha un momento di crisi dal punto di vista professionale, perché il numero di foto messe in commercio è talmente elevato da essere disorientante: affrontare quest’arte con intenzione e qualità è una cosa d’altri tempi. E io mi sento un uomo d’altri tempi».

La mostra “Paleoindustria 1924, ultima mano dell’uomo” è supportata dagli sponsor Galbusera Assicurazioni e l’agenzia di comunicazione Terzomillennium e dai patrocini: Regione del Veneto, Provincia di Verona e Ass.Im.P. Associazione tra imprenditori e professionisti.

La mostra, allestita presso M15, Via Santa Teresa 2, sarà visitabile fino al 21 dicembre 2018 con ingresso libero, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 18.00.

