Compleanno, 10 anni di carriera e nuovo album, Emma festeggia in Arena

Vi aspetto tutti a Verona, il 25 maggio, per un viaggio lungo dieci anni e una festa di compleanno indimenticabile da vivere insieme.

Era stato preannunciata durante la presentazione dell'ultimo bilancio dell'extralirica in Arena: una serata speciale dedicata ad Emma Marrone. Oggi, 16 ottobre, la cantante ha reso nota la data di questa serata. Il prossimo 25 maggio Emma sarà in Arena, dove spera anche di festeggiare, oltre che il suo compleanno, il successo del suo ultimo album di inediti, intitolato «Fortuna» e in uscita il prossimo 25 ottobre. Un album anticipato dal singolo «Io sono bella», scritte per lei da Gaetano Curreri e da Vasco Rossi.

È quindi durato poco, per fortuna, lo stop dagli impegni professionali che la cantante si era imposta per risolvere i suoi problemi di salute.