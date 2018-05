La cucina di Spagna, Lettonia e Finlandia in arrivo a Bardolino per il Palio del Chiaretto

Dal 2 al 3 giugno 2018 l’area food del Palio del Chiaretto si allarga per ospitare il progetto “Culinary Caravan on the Move” proposto dall’Istituto IPSAR Carnacina, che porterà a Bardolino, nel meraviglioso Parco Carrara Bottagisio la cucina tipica di Finlandia, Lettonia, Spagna e Italia. La tappa bardolinese sarà anche il punto di arrivo di questa iniziativa che ha coinvolti istituti e docenti di tutta Europa, mettendo a confronto studenti e metodi di lavoro.

Erasmus+/KA2 “Building Up International E-learning Entrepreneurship Platform with Pop-Up Restaurant Module” è il nome del progetto ideato con il contributo dell’Unione Europea, che parte dall’idea di 9 scuole di diverse nazioni (due istituti italiani, due spagnoli, due lettoni, tre finlandesi).

“Culinary Caravan” si pone l’obiettivo di rafforzare negli studenti le competenze imprenditoriali e collaborative in un gruppo internazionale: ideare, gestire e realizzare un punto vendita temporaneo con cucina a tema.

Nella due giorni bardolinesi verranno allestiti degli stand in collaborazione con il Comune di Bardolino e la Fondazione Bardolino Top, che proporranno diverse tipologie di cucina e verranno gestiti interamente dai ragazzi. L’originale proposta da parte della Finlandia saranno delle piadine di segale con salmone marinato, aneto e crema di stracchino, germogli di piselli, cipolle rosse sottaceto, crumble di finocchi e uova di trota; i ragazzi della Lettonia serviranno una barbabietola in glassa di miele con crema di formaggio e acetosella.

La Spagna offrirà la possibilità di assaporare un panzerotto con “sobrassada” (salsiccia di maiale piccante di Majorca) e formaggio Belpaese, e per quanto riguarda l’Italia, si potrà degustare una ciabattina con salame veronese, spuma di ricotta e scaglie di parmigiano, con spiedino di giardiniera. I giovani spagnoli e italiani offriranno la possibilità di una variante vegetariana: per la Spagna sarà possibile avere un panzerotto con verdure al forno e formaggio di capra, salsa di peperoni verdi e germogli di cipolla. Per l’Italia si gusterà lo stesso piatto senza il salame veronese.

Il calendario degli appuntamenti principali dell’edizione 2018 del Palio del Chiaretto:

Venerdì 1 giugno

Dalle 10 alle 24 - apertura stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a cura delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva Cornicello e Piazza del Porto Cisano

Ore 18 – Inaugurazione Ufficiale - Lungolago Riva Cornicello

Dalle 18 alle 20 – Party on the Road – diretta nazionale su Radio Studio Più - Parco Carrara Bottagisio

Dalle 19.30 alle 21.30 - Il Porto in Musica: Intrattenimento musicale con Enrico Peduzzi – Voce e Sax – Piazza del Porto

Dalle 20 alle 22.30 – Cisano Live: musica dal vivo con “Elisa & Mattia” – cover rock pop – Porto di Cisano

Ore 20.45 – Exultate. Musica sacra corale. Chiesa di SS.Nicolò e Severo.

Ore 21.15 – Italian Opera Concerts – lirica – Sala della Disciplina

Ore 21.30 – Black Beat Movement – Funky, Soul e R’n’B – Parco Carrara Bottagisio

Sabato 2 giugno

dalle 10 alle 24.00 - Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a cura delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva Cornicello e Piazza del Porto Cisano

Ore 10 – Palio del Dragon Boat – gare open e misti 100 metri – Porto di Bardolino

11.30 - 17.30 - Esibizione del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori di Megliadino San Vitale - Lungolago e Centro Storico

dalle 18.00 alle 20 - Palio dei Dragon Boat - specchio antistante il Porto

Dalle 20.30 - Il Porto in Musica: Intrattenimento musicale con Blue Sky Band – South Rock – Piazza del Porto

dalle 21.00 alle 24 – Vintage Room - festa anni ’80 ’90 a cura di Hollywood – dj set e animazione - Parco Carrara Bottagisio

ore 21.30 - Concerto vocale a cura della Filarmonica Bardolino - Chiesa Parrocchiale

Domenica 4 giugno

dalle 10.30 alle 24 - Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a cura delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva Cornicello e Piazza del Porto Cisano

dalle 10 alle 13 - Palio Dei Dragon Boat – Donne in Rosa - specchio antistante il Porto

ore 18.15 - Sfilata delle Confraternite Del Bardolino

ore 18.30 - Investitura degli Ambasciatori (Giuseppe Sigurtà, Carlo Rigoni, Jesusleny Gomes) - Premiazione dei migliori vini Chiaretto Bardolino Classico Doc del 6° Concorso enologico del Comune di Bardolino - Parco Carrara Bottagisio

dalle 19.30 - il Porto in Musica - Intrattenimento musicale con “Elisa & Mattia” - Porto di Bardolino

dalle 20.30 alle 22.30 - Concerto “Jlive” – greatest hits rock anni ’80-‘90 – Parco Carrara Bottagisio

ore 21.15 - Italian Opera Concerts - Le arie più celebri e i duetti tratti da: Il Barbiere di Siviglia, Madama Butterfly, La bohème, La Traviata, Elisir d'Amore e altre - Sala della Disciplina Borgo Garibaldi

ore 22.30 - COLORI SULL'ACQUA: spettacolo pirotecnico sull'acqua