Conoscere Eurasia: proseguono gli incontri con il cinema russo in Gran Guardia

Prosegue la rassegna “Incontri con la cultura russa”, la rassegna cinematografica giunta alla 9^ edizione, in programma ogni lunedì fino al 19 marzo al palazzo della Gran Guardia (sala convegni, terzo piano ore 20.30; ingresso gratuito). La seconda pellicola, in proiezione lunedì 22 gennaio, sarà “Come ho passato quest’estate” (2010) firmata dal regista Aleksey Popogrebskij: Orso d’argento a Berlino, oltre che vincitore del Golden Hugo a Chicago e del London Film Festival.

Un film intenso che, attraverso l’ispezione psicologica tipica del regista nato nel 1972, mette in luce il senso di abbandono e di solitudine dei due protagonisti, confinati in una stazione meteorologica su un’isola deserta del Mare Glaciale Artico e alle prese con una natura incombente e grandiosa. Organizzato e promosso da Casa Russa in Verona, Associazione Conoscere Eurasia, Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Russkiy Mir Foundation e Gosfilmfond in collaborazione con Verona Film Festival e l’assessorato alla Cultura del Comune scaligero, il cineforum è curato dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame, che ha selezionato le 10 pellicole più emblematiche dell’ultimo decennio del cinema russo.

IX Rassegna “Incontri con la cultura russa: il cinema dell’ultimo decennio” Palazzo della Gran Guardia, ore 20.30 sala convegni (3° piano); ingresso libero.