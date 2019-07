Musica alla luna: al Salieri di Legnago il concerto della San Marco Brass Band

Giovedì 18 luglio 2019 alle 21.15 nelle gradinate del Teatro Salieri si esibiranno i musicisti della San Marco Brass Band con un concerto dal titolo "Fligh To the world" per celebrare i cinquant’anni dall’allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969. L’appuntamento rientra nel nuovo progetto regionale "Musica alla luna", organizzato dal Circuito Regionale Multidisciplinare Arteven che agisce in nome e per conto della Regione Veneto.

Un viaggio musicale intorno al mondo, le più celebri canzoni italiane e americane tra le quali: Fly to the moon (Bart Howarth), Moon River (Henry Mancini), Also Sprach Zarathustra (Richard Strauss) e molti altre con proiezioni in sincrono su maxi schermo di immagini e video , ritmi coinvolgenti e trascinanti: questi gli ingredienti principali del concerto Flight to the world della San Marco Brass Band. Divertire e divertirsi: questo l'intento della band che fa risaltare le poliedriche possibilità esecutive degli ottoni negli aspetti virtuosistici e melodici, grazie alla tecnica di altissima qualità di ogni singolo musicista. Un concerto dalle atmosfere senza tempo e spazio, dove l'esuberante carica emotiva dei ritmi, associata a una raffinata trattazione delle armonie, disegna forme musicali chiare e trasparenti, tratteggiate da una piacevole discorsività. La San Marco Brass Band, ideata e coordinata dal Maestro Diego Cal, ottiene già da anni un vasto eco nel panorama concertistico italiano per l’alto profilo artistico dei singoli componenti, tutti professionisti che collaborano con importanti orchestre italiane, e per l’originalità e per il gradimento di pubblico e critica.

San Marco Brass Band

Trombe Diego Cal, Emanuele Resini, Enrico Mattea, Francesco Vella

Diego Cal, Emanuele Resini, Enrico Mattea, Francesco Vella Corno Claude Padoan

Claude Padoan Tromboni Lorenzo Tommasini, Mauro Valente

Lorenzo Tommasini, Mauro Valente Tuba Enrico Toso/Federico Faoro

Enrico Toso/Federico Faoro Percussioni Gianni Casagrande, Michele De Conti

Gianni Casagrande, Michele De Conti Pianoforte Andrea Tomasi

Informazioni e contatti

Ingresso libero

Tel. 0442 25477

Mail: info@teatrosalieri.it

Web: www.teatrosalieri.it