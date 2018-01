Al Teatro Salieri di Legnago la pianista Lilya Zilberstein

Lunedì 29 gennaio 2018 alle 20.45, terzo appuntamento della rassegna di musica al Teatro Salieri di Legnago (www.teatrosalieri.it), con Lylia Zilberstein, “pianista completa, naturalissima, grandissima” (Martha Angerich).

Il programma

Alexander Scriabin Sonata n.3 in Fa diesis minore, op.23

Sergej Rachmaninov Sei Momenti musicali, op.16

Ludwig van Beethoven 24 Variazioni sull’arietta “Venni Amore” (1770 - 1827) di Vincenzo Righini in Re maggiore, WoO 65 ; Sonata in Fa minore n.23, op.57 “Appassionata”

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro

Conversazioni sul concerto con Marina Grasso, giornalista e critico musicale.

Biglietti

Da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it

Nata a Mosca, Lilya Zilberstein ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni. Ha vinto fra l’altro nel 1987 il Concorso Busoni di Bolzano, aggiudicandosi anche il Premio Speciale del Pubblico. Da allora ha iniziato una intensa attività concertistica internazionale, che la vede suonare con grandissimo successo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Sud America e Oriente. In Italia Lilya Zilberstein ha tenuto da allora più di 200 concerti per tutte le più importanti istituzioni musicali . Nel 1998 le è stato attribuito a Siena il Premio Internazionale dell’ “Accademia Musicale Chigiana”.

È titolare della cattedra di pianoforte alla MDW-Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna, all’Accademia Chigiana di Siena e tiene master-classes in tutto il mondo. Ha suonato con direttori del calibro di Claudio Abbado, Semyon Bychkov, James Levine, Neeme Järvi, Christoph Eschenbach, Ivan Fischer,ecc. e con orchestre quali i Filarmonici di Berlino, la Chicago Symphony , la Filarmonica della Scala, la London Symphony e Royal Philharmonic Orchestra . Ha suonato in duo con Maxim Vengerov, Massimo Quarta e con Martha Argerich, che la invita ogni anno al suo Festival a Lugano e con la quale in duo fa tournées in tutta Europa. Incide per Deutsche Grammophon e altre case , e particolare successo ha ottenuto il cd dedicato al Secondo e Terzo Concerto di Rachmaninov con i Filarmonici di Berlino e Claudio Abbado, registrato a Berlino.

Informazioni

