La divertente commedia "Nero come un canarino" in scena al Teatro Camploy

G.A.D. Renato Simoni presenta sabato 10 marzo alle ore 21.00 e domenica 11 marzo alle ore 16.30 presso il Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Nero come un canarino" di Aldo Nicolaj per la Regia di Maurizio Ravazzin.

Che in questa commedia ne accadano di tutti i colori non è un modo di dire. E’ un noir? Sì, se non altro per quello smog diffuso con generosità tale da far annerire perfino i canarini. Ma è per caso un giallo? Senza dubbio data la consistente quantità di cadaveri… Un tocco di rosa? Delicatissimo, con vaghe screziature argentate… Il verde? Certo, di ecologia si parla. Quanto all’indaco, nessuno sa bene di che razza di colore si tratti, mentre le sfumature di grigio le lasciamo a chi vuole osare di più...

(fonte Comune di Verona)