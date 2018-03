La scrittrice di origine veronese Claudia Grendene presenta in Feltrinelli il suo romanzo d'esordio "Eravamo tutti vivi"

Mercoledì 28 marzo 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con la scrittrice di origine veronese Claudia Grendene in occasione dell'uscita del suo romanzo d'esordio "Eravamo tutti vivi" (Marsilio). Introduce l'incontro Federica Sgaggio.

In vent'anni i movimenti di massa diventano effimeri, la globalizzazione tocca e ferisce, il neoliberismo mostra il suo volto disumano. Sullo sfondo di una città, Padova, che si trasforma attraverso le vicende dei centri sociali, i cambiamenti politici e gli scontri sugli immigrati di via Anelli, le esistenze dei personaggi scorrono, si incrociano, si allontanano.