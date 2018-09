Storie di gente che ha cambiato il mondo, ma poi qualcosa è andato storto: "Che sfiga!", la mostra

Presso la Feltrinelli, in via Quattro Spade 2 a Verona, fino a venerdì 5 ottobre sarà visibile la mostra "Che sfiga!", con illustrazioni di Giancarlo Ascari (Elfo) e testi di Micol Arianna Beltramini.

Storie di gente che ha cambiato il mondo ma poi qualcosa è andato storto 50 storie di persone che hanno fatto la storia: Beethoven, Tolstoj, Attila, Jules Verne, Bob Marley, Lady Diana e molti altri, accomunate da qualcosa che a un dato momento si è inceppato. Le tavole esposte sono ritratti disegnati da Giancarlo Ascari (Elfo) e contenuti nel volume Che Sfiga! (Centauria), scritto da Micol Arianna Beltramini.