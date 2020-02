Al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Il caso Mahler"

Fuori abbonamento per la rassegna L'Altro Teatro, va in scena venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso il Teatro Camploy di Verona, lo spettacolo "Il caso Mahler" di Eadem Produzioni. Testo di Andrea de Manincor per la regia di Marco Brogi, soggetto e produzione di Gionata Lao.

Lo spettacolo è una ricognizione sulla produzione musicale di quelle compositrici che, operando a cavallo tra ‘800 e ‘900, dovettero spesso bilanciare la loro ispirazione artistica con le rinunce legate all’essere donna e al ruolo di moglie e di madre che la società imponeva. Figura centrale del racconto è Alma Schindler Mahler.

Sabrina Modenini al centro di un recital complesso e affascinante, fatto di spirituali e carnali sfumature alla ricerca di una declinazione al femminile dell’arte e della musica. E della complessità dell’universo-donna. In scena un monologo attraverso gli occhi dell’accordatrice Maura, le figure di Nannerl Mozart, la sorella del genio salisburghese non meno di lui dotata ma destinata dal padre a un mero ruolo di supporto economico all’attività del fratello, la risentita figura di Nadezhda Pulgod Korsakova moglie compositrice di Nikolaj Rimsky-Korsakov sino a giungere ad Alma Schindler, la prorompente moglie di Gustav Mahler, che, trapassando attraverso tre matrimoni e numerose relazioni con uomini tra i più importanti del Novecento, ha improntato di sé tutto il secolo scorso.

Informazioni e contatti

Mail: eademproduzioni@libero.it - Tel. 045.5709844

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66987

- https://www.facebook.com/altro.teatro.camploy