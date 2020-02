"La bella e la bestia e la magia dell'amore" sul palco del Teatro Camploy

Sabato 22 febbraio alle ore 21 e domenica 23 febbraio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "La bella e la bestia e la magia dell'amore" presso il Teatro Camploy.

Compagnia: Compagnia dell'Arca

Regia: Valerio Bufacchi

Testo di: Valerio Bufacchi.

Dalla celebre favola di M.me Beaumont una coinvolgente ed entusiasmante storia sul vero amore, capace di andare oltre le apparenze, le paure e gli ostacoli che vi si contrappongono: "La bella e la bestia e la magia dell'amore".

Commedia musicale inedita per la regia di Valerio Bufacchi. Un nuovo allestimento dello spettacolo che forse più di tutti ha rappresentato questa compagnia, che festeggia nel 2019 i suoi dieci anni di intensa attività. Le suggestive canzoni e le melodie scritte per l’occasione dal cantautore veronese Gilberto Lamacchi e musicate da Patrizio Baù, gli affascinanti costumi d’epoca del Quattrocento e le scenografie multimediali e realizzate in diretta con la tecnica della sand-art o con la china a cura di Sara Ferrari e Alessandra Coltri, rapiranno senza ombra di dubbio lo sguardo e il cuore degli spettatori.

Ebbene sì, per questa nuova edizione sono previste due regie scenografiche differenti che si alterneranno nelle sei serate al chiostro si S. Eufemia. Differente è anche la regia dello spettacolo che rivede scene, dialoghi e personaggi della vecchia edizione. Una nuova storia d’amore dunque che vede coinvolti un cast di venti elementi tra attori, cantanti, ballerini e ancora di più collaboratori tra trucco, sartoria e canto, che siamo sicuri affascinerà il nuovo e il vecchio pubblico della Compagnia dell’Arca.

