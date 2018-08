Si avvicina la vendemmia, ma gli agricoltori bocciano i nuovi voucher

Accoglienza tiepida per i nuovi voucher in agricoltura. A pochi giorni dal via alla vendemmia con la raccolta delle uve precoci, poche aziende agricole si sono fatte avanti per chiedere informazioni sui voucher Presto, introdotti dal Decreto Dignità, che si possono già utilizzare. Molte, invece, stanno già assumendo lavoratori con il contratto a tempo determinato, più semplice e immediato.

Oltre ai ritardi operativi, a limitare l'accesso ai nuovi voucher sono le procedure burocratiche, che sono complicate e farraginose. Resta in voga, infatti, la procedura telematica dell'anno scorso, che obbliga sia il datore di lavoro che il lavoratore a iscriversi sulla piattaforma Inps, comunicare in via telematica tutti i dati relativi alla prestazione, informare sull'eventuale revoca della prestazione e versare i compensi mediante il modello F24. Inoltre, non sarà possibile applicare i voucher ai lavoratori già assunti nella passata stagione con contratto a tempo determinato. Infine, ci sono i vincoli: l'utilizzo riservato solo alle imprese che hanno alle dipendenze meno di 5 dipendenti e la durata della prestazione occasionale che da 3 giorni è stata alzata a 10.