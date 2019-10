Coldiretti, più di un milione di firme raccolte per la trasparenza dei cibi

Sono 99mila le firme raccolte in Veneto da Coldiretti, di cui 22.187 a Verona. E grazie anche a queste sottoscrizioni, è stato raggiunto lo storico obiettivo della raccolta di 1,1 milioni di firme di cittadini europei per chiedere alla Commissione Europea di estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti. «Ringrazio i consumatori ma soprattutto gli amministratori, i dirigenti, singoli produttori e dipendenti di Coldiretti, chiunque in ogni angolo del Veneto ha contribuito a questo successo», ha commentato Daniele Salvagno presidente regionale di Coldiretti, presente al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio per assistere alla consegna al presidente del consiglio Giuseppe Conte di un "maxi assegno" simbolo dello storico traguardo dall'iniziativa. Un'iniziativa che gode del sostegno di numerose organizzazioni e sindacati di rappresentanza al fianco della Coldiretti e di Fondazione Campagna Amica.

Nello specifico, sottolinea Coldiretti, l'iniziativa dei cittadini si prefigge di rendere obbligatoria l'indicazione del paese di origine per tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione nell'Ue, senza deroghe per i marchi registrati e le indicazioni geografiche e per quanto attiene agli alimenti trasformati, l'etichettatura di origine deve essere resa obbligatoria per gli ingredienti principali se hanno un'origine diversa dal prodotto finale. La petizione chiede infine di migliorare la coerenza delle etichette, inserendo informazioni comuni nell'intera Unione circa la produzione e i metodi di trasformazione, al fine di garantire la trasparenza in tutta la catena alimentare.