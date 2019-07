Banda ultra larga, Roberto Marcato: «Opera strategica e vitale per il Veneto»

«Per l’economia del Veneto la banda ultra larga è un’opera strategica e vitale. Ho sottolineato al tavolo l’assoluta necessità di tempi certi sulla sua realizzazione; ho ricevuto rassicurazioni ma non molleremo la presa con questa richiesta fino al giorno che i cantieri definitivamente avviati saranno l’unica riposta».

Questo il commento dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione del Veneto Roberto Marcato a margine del Comitato Per la Banda Ultra Larga - presieduto dal Ministro per il Sud Barbara Lezzi in sostituzione del vicepremier Luigi Di Maio - a cui ha partecipato mercoledì a Roma.

«Il Veneto è una delle regioni trainanti l’economia nazionale – aggiunge – una tra le principali realtà imprenditoriali e produttive del paese. In questo contesto, l’estensione delle infrastrutture digitali significa dare gli strumenti fondamentali per lavorare nelle attività. Non è possibile, quindi, che un progetto come la banda ultra larga continui a rallentare. Dobbiamo dare risposte concrete ai Comuni che, insieme alla Regione, hanno già dimostrato il loro senso di responsabilità, facendo quanto è possibile secondo le loro competenze.

Accolgo le rassicurazioni che sono state formulate oggi al tavolo – conclude Marcato -. Ma la risoluzione dei rallentamenti resta una priorità e rimarrà tale fino a che non avremo un programma certo con i tempi della cantierizzazione e della realizzazione».