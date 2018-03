Lavori di Acque Veronesi ai sottoservizi. Chiuso tratto di lungadige Matteotti

Continuano i lavori di Acque Veronesi per riparare il guasto alla tubatura che nei giorni scorsi ha creato un piccolo allagamento in zona Porta San Giorgio, con conseguente deviazione della viabilità. Per consentire agli operatori di eseguire la manutenzione urgente ai sottoservizi, da oggi 2 marzo, lungadige Matteotti è chiuso al traffico nel tratto tra ponte Garibaldi e ponte della Vittoria e resterà chiuso fino a lunedì 5 marzo. Fino alla fine dei lavori il transito sarà consentito solo i residenti.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !