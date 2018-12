Via Poloni, incendio in una palazzina. Stabile evacuato, in 20 all'ospedale

Erano da poco passate le 4 di questa mattina, 1 dicembre, quando un incendio è scoppiato in un appartamento al mezzanino di una palazzina di 5 piani in via Poloni a Verona. Il fumo e le fiamme hanno costretto all'evacuazione dello stabile attraverso le autoscale dei vigili del fuoco. Ventiquattro le persone che hanno avuto bisogno di soccorso medico e quattro hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Le altre venti sono state portate negli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma in codice verde, nessuno è stato ricoverato.

A prestare aiuto agli sfollati, oltre ai mezzi del 118, anche carabinieri, poliziotti e agenti della polizia municipale, mentre i pompieri si sono occupati dello spegnimento dell'incendio oltre che dell'evacuazione.