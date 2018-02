Torna Verona in Love con tanti eventi culturali e banchetti anche a Ponte Pietra

Più eventi culturali, ospiti di fama nazionale, Ponte Pietra tra le location della manifestazione, sono le principali novità dell’edizione 2018 di Verona in Love- Dolcemente in Love, la tradizionale rassegna di eventi promossa dal Comune in concomitanza con la festa di San Valentino.

Più di cento le iniziative in programma dal 14 al 18 febbraio, che faranno di Verona la capitale indiscussa dell’amore. Ad illustrarle, questa mattina, sono stati il Sindaco e l’assessore alla Cultura.

«Carnevale, Verona in Love, mezza maratona di Giulietta e Romeo, si susseguono nel giro di pochi giorni o addirittura coincidono in una città la cui capacità attrattiva cresce insieme alla qualità delle proposte – ha detto il Sindaco –. Fermo restando che Verona in Love è, da sempre, volutamente pensata per festeggiare l’amore e tutti gli innamorati, quest’anno abbiamo scelto un programma di eventi in grado di soddisfare tutti, famiglie, bambini e anche sportivi. In linea poi con il principio di delocalizzare le manifestazioni, banchetti ed eventi saranno ospitati, oltre che in piazza dei Signori, anche in Cortile Mercato Vecchio e Ponte Pietra».

«L’obiettivo è quello di attribuire alla manifestazione una valenza sempre più culturale – ha aggiunto l’assessore alla Cultura –, offrendo ai cittadini e ai numerosi turisti la possibilità di visitare i nostri musei e partecipare alle iniziative promosse per l’occasione».

Alla conferenza erano presenti il presidente del Comitato per Verona Luciano Corsi, Nicola Baldo di Confcommercio, Paolo Bissoli di Confesercenti, il consigliere di amministrazione di Agsm Francesca Vanzo, Giovanna Tamassia del Club di Giulietta, Salvo Ferrara di FMedia Events e i rappresentanti delle associazioni e degli sponsor che collaborano alla manifestazione.

Programma iniziative Verona in Love

Grazie alla collaborazione di Agec, dal 14 al 18 febbraio la funicolare che porta a Castel San Pietro prolungherà l’apertura fino alle 20. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare tutti i siti del sistema dei Musei Civici con ingresso a tariffa ridotta, ad eccezione di eventuali riduzioni o gratuità per gli aventi diritto. Informazioni: museicivici.comune.verona.it

Visite guidate a tema alla Tomba di Giulietta presso Museo degli Affreschi 'G.B. Cavalcaselle', al Museo Lapidario Maffeiano, al Museo di Storia Naturale, al Museo Archeologico al Teatro Romano, al Museo di Castelvecchio.

Tomba di Giulietta presso il Museo degli Affreschi: “Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa”- “Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light”- Visita guidata in Museo, per adulti. Senza prenotazione.Giorni: 14, 17 e 18 febbraio dalle ore 16 alle 18, con partenza ogni 20 minuti (ultimo giro ore 17.40).

Museo di Castelvecchio. L’AMORE PROFANO: “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: 17 febbraio ore 11. Durata: 1 ora.

Museo di Storia Naturale: Nascere piccoli piccoli- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.Giorni: 17 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.

Museo Lapidario Maffeiano: AMORE TRA MITO E REALTA’: “Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di roccia” - Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 11. Durata: 1 ora.

Museo Archeologico al Teatro Romano: IL GIOCO DELL’AMORE-

“La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate”- Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria. Giorni: Domenica 18 febbraio ore 16. Durata: 1 ora.

Informazioni e prenotazioni visite guidate: Segreteria Didattica Musei Civici, Tel. 045 8036353 , lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 15; da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle16; segreteriadidattica@comune. verona.it

2 x 1 Casa di Giulietta e “Van Gogh Alive - The Experience - Dal 14 al 18 febbraio 2018 i possessori di due biglietti di ingresso alla Casa di Giulietta, previa presentazione degli stessi presso la biglietteria della mostra “Van Gogh Alive - The Experience” al Palazzo della Gran Guardia, potranno usufruire della formula 2X1: con l’acquisto di un biglietto di ingresso intero, ne riceveranno uno in omaggio per la mostra (informazioni: www.vangoghverona.it).