Dispetto alla Baita degli Alpini di Forte Gisella, falò acceso in anticipo

Una squadra di vigili del fuoco di Verona è dovuta intervenire ieri sera, 4 dicembre, per spegnere un falò appiccato da vandali ignoti. Come è accaduto l'anno scorso e anche l'anno precedente, per fare un dispetto è stata accesa la legna che sarebbe stata bruciata per il "Brusa la Vecia" della Baita degli Alpini di Forte Gisella a Verona.

L'evento di domani non è stato annullato perché gli alpini hanno garantito che il tradizionale rogo si farà.