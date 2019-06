Scomparso un uomo di 55 anni: scattano le ricerche nella zona di Cavaion

Un uomo di 55 anni risulta disperso nella zona di Cavaion Veronese. Di lui non si avrebbero più notizie da domenica, quando si è allontanato dalla propria abitazione a piedi e senza cellulare.

A segnalare la scomparsa dell'individuo ai carabinieri è stato il fratello ed è stata così messa in moto la macchina delle ricerche. Alle 12.20 circa è stato chiesto l'intervento del Soccorso alpino di Verona, che ha inviato 4 squadre a perlustrare le pendici boscate del Monte Moscal: di queste, una composta da speleologi ne sta verificando l'eventuale presenza in una grotta. Ma all'opera si sono messi anche i vigili del fuoco, coadiuvati da alcuni volontari, che nella zona hanno inviato 10 unità e 3 mezzi: un'Unità Comando Locale, un fuoristrada ed un camion. Sul posto inoltre sono giunte anche due squadre dell'unità cinofila.