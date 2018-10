Utilizza gli uccelli come richiami vivi: guai in arrivo per un cacciatore

È scattato nei giorni scorsi, da parte dei carabinieri forestali di Verona, il sequestro di tre esemplari di uccelli da richiamo detenuti da un cacciatore bresciano, che è stato controllato con il suo furgone dalla Polizia Stradale di Verona al rientro da una giornata di caccia nel mantovano. L'uomo è stato trovato in possesso di quindici gabbiette contenenti altrettanti esemplari di Allodola utilizzate come richiami vivi nella battuta di caccia.

I militari del Nucleo Investigativo e del Nucleo Cites, hanno verificato le condizioni detenzione degli animali, accertando che alcuni esemplari erano privi di anello identificativo o con anello contraffatto ed in pessime condizioni di salute, con un esemplare risultava addirittura mutilato ad un arto. È scattato così il sequestro probatorio di tre animali.

Gli uccelli selvatici sono stati affidati alla custodia del Centro Recupero Animali Selvatici “LA FENICE”, mentre il cacciatore è stato denunciato per i reati di contraffazione di sigilli (art. 468 C.P.) e detenzione in condizioni incompatibili di animali (art. 727 co. 2 C.P.).