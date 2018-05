Trovata in un vigneto la donna di 82 anni scomparsa a San Pietro in Cariano

Si è risolta positivamente la ricerca di Franca, l'82enne sparita da un paio di giorni nella zona di San Pietro in Cariano, per la quale i figli avevano lanciato un appello.

Anche carabinieri e personale della Protezione civile hann partecipato alle operazioni coordinate dai vigili del fuoco, iniziate il 21 maggio e concluse alle ore 11 del 23: l'utilizzo da parte dei pompieri delle tecniche TAS (topografia applicata al soccorso) e la raccolta ed analisi di alcune testimonianze, hanno consentito di individuare la malcapitata che giaceva ormai sfinita all'interno di un vigneto e che, a causa delle due notti trascorse all'aperto, necessitava di urgenti cure mediche, ma non si troverebbe in pericolo di vita.