Droga nei camion della frutta in giro per l'Europa, un arresto a Verona

Droga. Tanta, tantissima droga. La facevano viaggiare in tutta Europa su camion carichi di ogni tipo di merce, spesso frutta. Entrava nel Vecchio Continente dalla Spagna, arrivava in Olanda e lì veniva distrubuita su tir diretti in Germania, Danimarca, Svezia, Regno Unito, Norvegia e Italia. Un traffico su cui da un anno lavora l'Eurojust, l'agenzia di coordinamento delle indagini tra più paesi europei, e che ha portato ad undici persone fermate, cinquanta indagati e a tonnellate di sostanze stupefacenti sequestrate.

Il traffico sarebbe stato gestito da una società olandese di trasporti e olandesi sono tutti i cittadini fermati, come riportato da MilanoToday. Tre degli undici fermati, sono stati rintracciati in Italia, uno nell'area di servizio Scaligera Sud, in A4, e gli altri due dalle parti di Viterbo.

All'indagine hanno partecipato i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e in totale sono stati sequestrati quattro tonnellate di hashish, duecento chili di anfetamine, novanta chili di mdma, oltre sessanta chili di cocaina e venticinque di eroina.