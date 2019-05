Traffico di droga anche a Verona: 27enne condannato, portato in carcere

Sono stati i carabinieri della stazione di Castel San Giovanni, in provinca di Piacenza, ad eseguire nel pomeriggio di sabato 25 maggio un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Venezia nei confronti di un 27enne, pluripregiudicato e nato in Albania, per associazione finalizzata allo spaccio ed al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Riconosciuto colpevole di traffico di droga tra il 2010 ed il 30 maggio 2013, dovrà scontare una pena di 3 anni, 3 mesi e 14 giorni. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'associazione spacciava lo stupefacente in una vasta area del nord est che comprendeva alcuni comuni della provincia di Trento, Verona, Padova e provincia.

I militari lo hanno rintracciato in casa del fratello a Castel San Giovanni, lo hanno fermato ed arrestato, e dopo le formalità di rito lo hanno portato in carcere a Piacenza dove sconterà la sua condanna.