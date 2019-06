Infettata dal tetano, restano gravi le condizioni della bambina di 10 anni

Sarebbero ancora gravi le condizioni della bambina di 10 anni, originaria di Povegliano, colpita dal tetano. Come riporta Ansa, la piccola si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della donna e del bambino, con la prognosi che resta riservata.

Ricoverata martedì mattina, i medici stanno proseguendo con le cure, fiduciosi che il decorso della malattia possa essere positivo. Nel frattempo il sindaco di Povegliano, Lucio Buzzi, avrebbe confermato che la bimba frequenta una scuola elementare privata in un altro comune e per questo l’amministrazione non era a conoscenza che i genitori non avessero provveduto alle vaccinazioni obbligatorie.