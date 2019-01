Legnago, tentano di rubare un'auto. Uno viene arrestato, l'altro scappa

Alle 3 di questa notte, 25 gennaio, due uomini hanno tentato di rubare un'auto parcheggiata in viale dei Tigli a Legnago. I due avevano sfondato il vetro di un finestrino e stavano armeggiando per scappare con il veicolo. Il tentativo non è andato a buon fine per il pronto intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che hanno bloccato ed arrestato uno dei due, mentre l'altro è riuscito a scappare.

Così E.A.B., marocchino, classe 1989, pluripregiudicato è finito in manette ed è rimasto nelle camere di sicurezza della caserma di Legnago. Questa mattina è stato portato in tribunale a Verona per il giudizio per direttissima davanti al giudice Silvia Isidori. L'arresto è stato convalidato e sono stati disposti gli arresti domiciliari per E.A.B., il cui processo si terrà il prossimo 14 febbraio.