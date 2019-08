Tenta rapina al Lidl, viene allontanato e va a sbattere durante la fuga

I carabinieri sono ormai prossimi alla cattura dell'uomo di mezza età che nel pomeriggio di Ferragosto ha tentato una rapina al Lidl di via del Pontiere a Legnago. Il fuggitivo probabilmente si è improvvisato rapinatore, perché il suo colpo non è andato a buon fine e sul posto ha lasciato numerose tracce che aiuteranno i militari in questa indagine.

La rapina è stata tentata intorno alle 14.30. L'uomo è arrivato al discount in bicicletta ed è entrato a volto scoperto, come se fosse un normale cliente. Rapidamente si è diretto nel reparto surgelati, dove ha preso una confezione di gelati e poi si è messo in coda alla cassa. Uscito l'ultimo cliente ed arrivato il suo turno di pagare, l'uomo ha estratto un coltellino con cui ha minacciato la cassiera, ordinandole di consegnarli tutti i soldi che lei aveva in cassa. La donna non si è fatta prendere dal panico, ha urlato e ha allontanato l'uomo con una spinta. Il rapinatore, sorpreso, si è ferito ad una mano, ha lasciato lì i gelati ed è fuggito. Anche durante la fuga, però, l'uomo ha avuto un imprevisto. Il rapinatore è finito, infatti, con la sua bici contro un muretto. E alla fine è scappato a piedi, prima che sul posto giungessero i carabinieri. Alle sue spalle, però, ha lasciato molti elementi che i militari hanno raccolto e che serviranno agli investigatori per incastrarlo.