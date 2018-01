Finti tecnici e filtri anti-pfas. Anche Acque Veronesi mette in guardia i cittadini

In relazione alle segnalazioni riguardanti presunti tecnici che in queste ore starebbero contattando telefonicamente i cittadini di Vallese di Oppeano al fine di installare strumentazioni e impianti anti-pfas, anche Acque Veronesi raccomanda la massima attenzione e invita i propri utenti a non fare entrare estranei nelle proprie abitazioni.

Anche Acque Veronesi dunque si accoda all'allarme lanciato dall'Ulss 9 Scaligera, che ha messo in allerta gli abitanti della zona interessata dall'inquinamento Pfas dalle truffe messe in atto da alcuni "sciacalli" e poi segnalate alla stessa azienda ospedaliera. La stessa società che cura il servizio idrico in numerosi comuni della provincia, ha quindi deciso di fornire nuovamente le linee guida per non cadere in questi trabocchetti.