Va a sbattere contro un'altra auto ferma al "rosso": ha tasso alcolico di 3.5

Si trovava alla guida con un valore dell'alcolemia superiore a 3,5, tra i più alti mai rilevati dalla Polizia municipale. Forse questa la causa che ha portato un automobilista dello Sri Lanka a tamponare un’auto ferma al semaforo rosso.

L’incidente stradale è avvenuto martedì attorno alle 19 in strada Bresciana, all'intersezione con via Bacilieri.

Dai primi rilievi della Polizia municipale è emerso che entrambi i veicoli stavano percorrendo strada Bresciana in direzione del centro città quando una Fiat Freemont, ferma al semaforo era rosso, è stata tamponata da una Fiat Punto, da cui è sceso il cittadino srilankese. L’uomo, 55enne ed evidentemente ubriaco, è stato sottoposto ad alcoltest e risultato ampiamente positivo con valori superiori a 3,5 grammi di alcol per litro di sangue.

Durante i rilievi gli agenti hanno anche scoperto che l'auto non era assicurata.

All'automobilista è stata immediatamente ritirata la patente mentre il veicolo, di proprietà di un conoscente, è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

A bordo dell'auto tamponata viaggiavano padre e figlio di 49 e 4 anni, risultati apparentemente illesi.