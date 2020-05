Sub colpito da malore sul Garda: rianimato dagli amici e portato in ospedale

È scattato intorno alle 21.30 di giovedì l'allarme per un incidente subacqueo avvenuto sul lago di Garda, nella zona di Torri del Benaco.

Un sommozzatore, che faceva parte di un gruppo di 4 persone, è stato aiutato da uno dei suoi compagni a riemergere da una profondità di 20 metri. Incosciente, verosimilmente in arresto cardiaco e respiratorio, il 28enne è stato rianimato dai presenti grazie alle indicazioni fornite dalla centrale del 118 fino all'arrivo dell'ambulanza medicalizzata. A quel punto il giovane è stato intubato e caricato sull'elicottero proveniente da Brescia, arrivato a terra grazie al lavoro di messa in sicurezza e illuminazione del punto di atterraggio da parte dei vigili del fuoco, che lo ha condotto in codice rosso all'ospedale civile lombardo, dove è stato trattato per la malattia da decompressione.

