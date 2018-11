Spacciava nel Veronese: 26enne viene portato dagli agenti in carcere

È scattato nella giornata di giovedì un controllo d'iniziativa delle Volanti della questura di Verona in via Polveriera Vecchia, all'angolo con via Loreo, nei confronti di Khoui Mohammed, che portato gli agenti ad eseguire il Provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, ripristinato lo scorso 25 ottobre dalla Procura della Repubblica di Verona.

A termine degli accertamenti svolti presso gli uffici di lungadige Galtarossa, il 26enne di nazionalità marocchina è stato accompagnato nel carcere di Montorio dove dovrà scontare 1 anno 11 mesi e 27 giorni di reclusione: condanna inflitta per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio veronese.