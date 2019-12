Sospensione del servizio idrico nelle vie di Oppeano lunedì 9 dicembre

Nella giornata di lunedì 9 dicembre, secondo quanto riferito da Acque Veronesi, mancherà l'acqua in alcune vie di Oppeano: dalle ore 8 alle 12 in via Roma, via Busse e via Pezzatonega; dalle ore 8 alle 18 in piazza Altichieri e via 26 Aprile. Durante il giorno potrebbero verificarsi sensibili cali di pressione e temporanee sospensioni in tutto il Comune di Ronco all'Adige.

I disservizi sono dovuti ad un intervento di manutenzione e potenziamento da parte di Acque Veronesi alla centrale acquedottistica di Oppeano. I tecnici della società hanno già provveduto all’affissione di appositi avvisi nelle vie interessate dal disservizio. È a disposizione degli utenti il numero verde 800734300, attivo 24 ore su 24.